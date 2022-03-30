Фраза про російський воєнний корабель потрапила у енциклопедії

Цікаво, що фразу-мем залишили в енциклопедії "без купюр". Тобто лайливе слово не закрили зірочками. Це чи не єдиний випадок, коли Вікіпедії дозволили "матюкатися".

Російська версія енциклопедії, у своєму стилі, обережно сформувала опис. Пославшись на "викладені в українських ЗМІ події". Хоча про це писали світові гіганти преси: Reuters, Guardian, Politico, Daily Mail та багато інших. Англійською вислів звучить як "Russian warship, go fuck yourself".

Давайте згадаємо переглянувши відео нижче, як захисники Зміїного "привітали" російський воєнний корабель 24 серпня.

27 березня Володимир Зеленський в інтерв'ю російським ЗМІ розповів, що частина захисників загинула, частина була взята в полон. Військових вже обміняли і вони в Україні.

Автор знаменитої фрази повернувся з полону додому

Роман Грибов - той самий прикордонник, який послав за відомою адресою російський військовий корабель. Йому 31 рік, він родом із Золотоноші Черкаської області.