Французький співак присвятив пісню Герою України, якого вбили російські загарбники

Поль Манондіз присвятив пісню Василю Сліпаку (фото: facebook.com/paulmanandise)

Поль Манондіз заспівав українську народну пісню "Місяць на небі", яку присвятив Василю Сліпаку

Французький співак Поль Манондіз, який відомий своїми україномовними піснями та підтримкою бійців ЗСУ, випустив нову композицію. Українську народну пісню "Місяць на небі" він присвятив знаному оперному співаку та Герою України Василю Сліпаку, якого 29 червня 2016 року вбили роcійськi загаpбники на Донбасі.

Цікаво, що Поль дуже відповідально підійшов до переспіву цього українського романсу і виконав "Місяць на небі" у тій же тональності, що його виконував всесвітньо відомий український співак та громадський діяч з Донецька Анатолій Солов'яненко.

"До четвертих роковин трагічної загибелі у бою з російськими окупантами видатного оперного співака, добровольця та патріота Василя Сліпака я підготував свою версію давнього українського романсу "Місяць на небі". Коли я уперше почув цю пісню, а згодом побачив відеозапис, як її співає Василь, мене не полишала думка, що я теж маю спробувати заспівати її, щоб у такий спосіб віддати шану цьому видатному Українцю, який певний час був солістом Паризької національної опери… Герої не вмирають!" - прокоментував Манондіз.

Поль Манондіз заспівав український романс "Місяць на небі"

Текст пісні "Місяць на небі":

Місяць на небі, зіроньки сяють,

Тихо по морю човен пливе.

В човні дівчина пісню співає,

А козак чує, серденько мре.

Та пісня мила, та пісня люба

Все про кохання, все про любов.

Як ми любились та й розійшлися,

Потім зійшлися навіки знов.

Ой очі, очі, очі дівочі,

Темні, як нічка, ясні, як день.

Ви ж мене, очі, плакать навчили,

Де ж ви навчились зводить людей?

Додамо, що Манондіз вже кілька років живе в Україні. За цей час він встиг випуститити кілька спражніх хітів ("Черемшина", "Небокрай", "Люляй Люляй", "Зацілую" та інші), записати фантастичну спільну роботу із B&B Project та завоювати любов української публіки.

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"Я - великий патріот України і хочу сам докласти зусиль до того, щоб країна змінювалася на краще", - говорить артист.

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Раніше ми писали, що француз випустив україномовну пісню "Елен", яка дуже сподобалася меломанам.

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