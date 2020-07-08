Французский певец посвятил песню Герою Украины, которого убили террористы на Донбассе

Поль Манондиз посвятил песню Василию Слипаку (фото: facebook.com/paulmanandise)

Поль Манондиз спел украинскую народную песню "Місяць на небі", которую посвятил Василию Слипаку

Французский певец Поль Манондиз, который известен своими украиноязычными песнями и поддержкой бойцов ВСУ, выпустил новую композицию. Украинскую народную песню "Місяць на небі" он посвятил знаменитому оперному певцу и Герою Украины Василию Слипаку, которого 29 июня 2016 года убили российские оккупанты на Донбассе.

Интересно, что Поль очень ответственно подошел к перепеву этого украинского романса и исполнил "Місяць на небі" в той же тональности, что его выполнял всемирно известный украинский певец и общественный деятель из Донецка Анатолий Соловьяненко.

"К четвертой годовщины трагической гибели в бою с российскими оккупантами выдающегося оперного певца, добровольца и патриота Василия Слипака я подготовил свою версию старинного украинского романса "Місяць на небі". Когда я впервые услышал эту песню, а потом увидел видеозапись, как ее поет Василий, меня не покидала мысль, что я тоже должен попробовать спеть ее, чтобы таким образом отдать дань уважения этому выдающемуся украинцу, который некоторое время был солистом Парижской национальной оперы... Герои не умирают!" - прокомментировал Манондиз.

Поль Манондиз спел украинский романс "Місяць на небі"

Текст песни "Місяць на небі":

Місяць на небі, зіроньки сяють,

Тихо по морю човен пливе.

В човні дівчина пісню співає,

А козак чує, серденько мре.

Та пісня мила, та пісня люба

Все про кохання, все про любов.

Як ми любились та й розійшлися,

Потім зійшлися навіки знов.

Ой очі, очі, очі дівочі,

Темні, як нічка, ясні, як день.

Ви ж мене, очі, плакать навчили,

Де ж ви навчились зводить людей?

Добавим, что Манондиз уже несколько лет живет в Украине. За это время он успел выпустить несколько хитов ("Черемшина", "Небокрай", "Люляй Люляй", "Зацілую" и другие), записать фантастическую совместную работу с B&B Project и завоевать любовь украинской публики.

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"Я - большой патриот Украины и хочу сам приложить усилия к тому, чтобы страна менялась к лучшему", - говорит артист.

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