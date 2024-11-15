Клипы нового уровня. Как превратить обычные видео в шедевры в Google Photos: пошаговая инструкция

Инструмент обрезки

Во-первых, у нас есть то, что Google описывает как "улучшенные элементы управления" для вырезания ненужных кадров в начале и конце клипов.

Маркеры на каждом конце клипа немного больше и толще, что облегчает нажатие пальцем. Вы также получаете временную метку на экране, когда перетаскиваете их, так что в целом редактирование немного проще в применении.

Инструмент обрезки появляется автоматически, как только вы редактируете видео, и вы можете вернуться к нему, нажав кнопку "Видео".

Перетащите левый маркер, чтобы изменить начало видео

Перетащите правый маркер, чтобы изменить конечную точку видео

Перетащите белую полосу между двумя маркерами, чтобы перемещаться по клипу

Нажмите кнопку воспроизведения в любой момент, чтобы просмотреть новый материал

Выберите "Сохранить копию”, чтобы подтвердить изменения и сохранить отдельный клип

Google)

Инструмент автоматического улучшения

В Google Photos теперь доступна новая функция автоматического улучшения, которая анализирует клип, а затем применяет собственный выбор улучшений цвета, одновременно стабилизируя видео.

Нажмите "Видео", а затем "Улучшить", чтобы применить автоматические улучшения

Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы увидеть, как выглядит обновленный материал

Нажмите "Улучшить" еще раз, чтобы увидеть разницу с внесенными изменениями и без них

Выберите "Сохранить копию”, чтобы сохранить улучшенное видео как отдельный файл

Если вы предпочитаете применить стабилизацию видео без улучшения цвета, просто нажмите "Стабилизировать" на панели инструментов “Видео"

Инструмент скорости

Новый инструмент скорости в Google Photos дает вам больше контроля над темпом ваших видео для ускорения и замедления действия. Эффект может быть применен к определенной части вашего видео или ко всему клипу.

Нажмите "Видео", а затем "Скорость", чтобы открыть редактор

Используйте полосы на временной шкале, чтобы указать, где должен начинаться и заканчиваться эффект

Выберите скорость воспроизведения на временной шкале: от 1/4 до 4x скорости

Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы увидеть, как теперь выглядит видео

Нажмите "Готово”, а затем "Сохранить копию", когда будете удовлетворены результатом, чтобы сохранить отдельный видеофайл

Это не самый продвинутый эффект редактирования видео, который вы когда-либо видели, но, учитывая, что для его применения требуется всего пара нажатий на экран телефона, вы можете получить с его помощью впечатляющие результаты.

Google)

Пресеты для видео

В отличие от инструментов выше, которые являются эксклюзивными для Android, пресеты видео на базе искусственного интеллекта будут доступны в Google Фото как для Android, так и для iOS.

Когда они появятся, кнопка "Пресеты" будет между "Видео" и "Обрезка" в опциях в нижней части интерфейса. Выберите его, и вы увидите выбор правок, которые можно применить одним касанием: "Базовая обрезка", "Замедленная съемка", "Увеличение" и "Отслеживание". Они будут применены так, как Google Photos AI сочтет нужным, исходя из содержимого видео.

В качестве примера Google приводит видео со скейтбордом, где действие обрезается до ключевого прыжка, который также замедляется.

Одновременно применяются улучшения цвета. Как и раньше, вы можете предварительно просмотреть изменения, а затем нажать "Сохранить копию", чтобы принять изменения и сохранить новый видеофайл, оставив исходный файл нетронутым.

Google)