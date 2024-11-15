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Клипы нового уровня. Как превратить обычные видео в шедевры в Google Photos: пошаговая инструкция

Превратите свои видео в произведение искусства с помощью ИИ (фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Искусственный интеллект в Google Photos превращает обработку видео в настоящее искусство. Теперь вы можете улучшать свои клипы до уровня профессиональной обработки всего за несколько кликов.

О том, как легко воспользоваться этими инструментами и добиться невероятных результатов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Инструмент обрезки 

Во-первых, у нас есть то, что Google описывает как "улучшенные элементы управления" для вырезания ненужных кадров в начале и конце клипов. 

Маркеры на каждом конце клипа немного больше и толще, что облегчает нажатие пальцем. Вы также получаете временную метку на экране, когда перетаскиваете их, так что в целом редактирование немного проще в применении. 

Инструмент обрезки появляется автоматически, как только вы редактируете видео, и вы можете вернуться к нему, нажав кнопку "Видео". 

  • Перетащите левый маркер, чтобы изменить начало видео 
  • Перетащите правый маркер, чтобы изменить конечную точку видео 
  • Перетащите белую полосу между двумя маркерами, чтобы перемещаться по клипу 
  • Нажмите кнопку воспроизведения в любой момент, чтобы просмотреть новый материал 
  • Выберите "Сохранить копию”, чтобы подтвердить изменения и сохранить отдельный клип 

Google)

Инструмент автоматического улучшения 

В Google Photos теперь доступна новая функция автоматического улучшения, которая анализирует клип, а затем применяет собственный выбор улучшений цвета, одновременно стабилизируя видео. 

  • Нажмите "Видео", а затем "Улучшить", чтобы применить автоматические улучшения 
  • Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы увидеть, как выглядит обновленный материал 
  • Нажмите "Улучшить" еще раз, чтобы увидеть разницу с внесенными изменениями и без них 
  • Выберите "Сохранить копию”, чтобы сохранить улучшенное видео как отдельный файл 
  • Если вы предпочитаете применить стабилизацию видео без улучшения цвета, просто нажмите "Стабилизировать" на панели инструментов “Видео" 

Инструмент скорости 

Новый инструмент скорости в Google Photos дает вам больше контроля над темпом ваших видео для ускорения и замедления действия. Эффект может быть применен к определенной части вашего видео или ко всему клипу. 

  • Нажмите "Видео", а затем "Скорость", чтобы открыть редактор 
  • Используйте полосы на временной шкале, чтобы указать, где должен начинаться и заканчиваться эффект 
  • Выберите скорость воспроизведения на временной шкале: от 1/4 до 4x скорости 
  • Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы увидеть, как теперь выглядит видео 
  • Нажмите "Готово”, а затем "Сохранить копию", когда будете удовлетворены результатом, чтобы сохранить отдельный видеофайл 

Это не самый продвинутый эффект редактирования видео, который вы когда-либо видели, но, учитывая, что для его применения требуется всего пара нажатий на экран телефона, вы можете получить с его помощью впечатляющие результаты. 

Google)

Пресеты для видео 

В отличие от инструментов выше, которые являются эксклюзивными для Android, пресеты видео на базе искусственного интеллекта будут доступны в Google Фото как для Android, так и для iOS.  

Когда они появятся, кнопка "Пресеты" будет между "Видео" и "Обрезка" в опциях в нижней части интерфейса. Выберите его, и вы увидите выбор правок, которые можно применить одним касанием: "Базовая обрезка", "Замедленная съемка", "Увеличение" и "Отслеживание". Они будут применены так, как Google Photos AI сочтет нужным, исходя из содержимого видео.  

В качестве примера Google приводит видео со скейтбордом, где действие обрезается до ключевого прыжка, который также замедляется.  

Одновременно применяются улучшения цвета. Как и раньше, вы можете предварительно просмотреть изменения, а затем нажать "Сохранить копию", чтобы принять изменения и сохранить новый видеофайл, оставив исходный файл нетронутым. 

Google)

У нас также есть материал о том, как перенести фотографии из Google Photos в iCloud без лишних хлопот.

А еще мы писали про 12 причин, по которым нужно использовать именно Google Photos для хранения фотографий.

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