Фотощоденник блокадного Маріуполя: біль українців, який неможливо передати словами

Житель Маріуполя, фотограф Євген Сосновський понад два місяці знімав місто на свій страх і ризик, між обстрілами. Він каже, що вів власний фотощоденник - з 24 лютого до 30 квітня.

Величезну колекцію фотографій, яку йому вдалося вивезти під час евакуації, Сосновський опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"У цьому альбомі маленька частина того, що відбувається зі мною і моєю сім'єю в Маріуполі протягом 62 днів - з 24 лютого по 30 квітня. Це мій фотощоденник. Здебільшого тут фото, зроблені ще до захоплення міста рашистами", - пише Сосновський.

Він зазначає, що знімати відкрито камерою на очах у росіян було не можливо, а ще й постраждала його техніка.

"Вільно знімати камерою на очах окупантів я вже не мав можливості. Після втрати квартири у мене залишилася єдина з трьох камер, теж трохи пошкоджена після того, як побувала разом зі мною де-небудь на вході в той світ. І я намагався не ризикувати, щоб не втратити її та картку з цими знімками. Хоча втратити можна було не тільки це...", - додає фотограф.

Всі фотографії - безпосередньо з центру Маріуполя. Євген Сосновський знімав те, що відбувався поруч з ним і в сусідніх дворах.

Сім'я Євгена Сосновського позбулася всього, що у них було в Маріуполі. В кінці своєї публікації він розмістив реквізити рахунку, на який можна відправити йому допомогу.

Також він хоче відновити своє обладнання і знову займатися улюбленою справою - фотографувати.

Всі фотографії - автор Євген Сосновський.