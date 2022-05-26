Фотодневник блокадного Мариуполя: боль украинцев, которую невозможно передать словами

Житель Мариуполя, фотограф Евгений Сосновский более двух месяцев снимал город на свой страх и риск, между обстрелами. Он говорит, что вел собственный фотодневник - с 24 февраля до 30 апреля.

Огромную коллекцию фотографий, которую ему удалось вывезти во время эвакуации, Сосновский опубликовал на своей странице в Facebook.

"В этом альбоме маленькая часть происходящего со мной и моей семьей в Мариуполе на протяжении 62 дней - с 24 февраля по 30 апреля. Это мой фотодневник. В большинстве своем здесь фото, сделанные еще до захвата города рашистами", - пишет Сосновский.

Он отмечает, что снимать открыто камерой на глазах у россиян было не возможно, а еще и пострадала его техника.

"Свободно снимать камерой на глазах оккупантов я уже не имел возможности. После потери квартиры у меня осталась единственная из трех камер, тоже немного поврежденная после того, как побывала вместе со мной где-нибудь на входе в тот свет. И я старался не рисковать, чтобы не потерять ее и карточку с этими снимками. Хотя потерять можно было не только это…", - добавляет фотограф.

Все фотографии - непосредственно из центра Мариуполя. Евгений Сосновский снимал то, что происходил рядом с ним и в соседних дворах.

Семья Евгения Сосновского лишилась всего, что у них было в Мариуполе. В конце своей публикации он разместил реквизиты счета, на который можно отправить ему помощь.

Также он хочет восстановить свое оборудование и снова заниматься любимым делом - фотографировать.

Все фотографии - автор Евгений Сосновский.