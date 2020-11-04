Ці фото вас здивують: як могли б виглядати Роксолана і Сулейман в наш час

Історія кохання турецького султана Сулеймана і української наложниці Роксолани знайома практично кожному з нас. Всі пам'ятають ці історичні особистості, завдяки шикарним костюмам в дусі того часу. Але як би виглядали вони зараз зобразила графічний дизайнер Бекка Саладін.

Вона презентувала проект під назвою Royalty Now, в рамках якого кожен бажаючий може побачити, як насправді виглядали найвідоміші люди в історії нашої цивілізації.

Бекка Саладін з'єднала історію і сучасний стиль і у неї вийшли дуже цікаві експерименти. Свої роботи вона публікує на сторінці Instagram.

Так міг би виглядати султан Сулейман в наш час (фото: instagram.com/royalty_now)

Так могла б виглядати Роксолана в наш час (фото: instagram.com/royalty_now)

До речі, на сторінці дизайнера можна побачити "осучаснені" портрети Марії Антуанети, Наполеона Бонапарта, Джорджа Вашингтона, Мони Лізи, Нефертіті і інших історичних особистостей.

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