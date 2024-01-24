Фонд Ахметова подвел итоги продовольственной помощи в 2023 году

Продуктовая помощь от фонда весом ежегодно. Не исключением стал и 2023 год – второй год изнурительного полномасштабного вторжения.

Старшей получательке продуктового набора от фонда на момент передачи было 95 лет.

В 2023 году немало внимания фонд уделял, в частности, людям, чье жилье пострадало во время вражеских обстрелов. Гуманитарную помощь от фонда получили в Днепре и Константиновке, Павлограде и Запорожье, Покровске и Васильевке.

Вынужденные переселенцы, выехавшие из Мариуполя, Марьинки, Бахмута, Авдеевки, Попасной и других наиболее пострадавших городов регулярно получали помощь от фонда.

А еще фонд организовывал доставку продуктовых наборов в населенные пункты, которые находятся на линии фронта, и где несмотря ни на что живут мирные люди. Это, в частности, Орехов, Красногоровка, Авдеевка, Торское и другие.

Фонд не остался в стороне и искусственно созданной россиянами катастрофы после подрыва Каховской ГЭС - пострадавшим от этой беды людям было передано более 10 тысяч продуктовых наборов.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда http://m.me/AkhmetovFDU.