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Фонду Ахметова анонсировал новый онлайн-тренинг на тему воспитания детей

Суббота 20 апреля 2024 17:16
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Фонду Ахметова анонсировал новый онлайн-тренинг на тему воспитания детей Фонду Ахметова анонсировал новый онлайн-тренинг на тему воспитания детей (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Программа "Ринат Ахметов - Детям. Сиротству" анонсировала практический онлайн-тренинг. Тема мероприятия "Социально-правовые аспекты воспитания детей с особыми потребностями", которая состоится 25 апреля 2024 с 14:00 до 16:00 на платформе Teams.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Спикером тренинга станет Лариса Татаринова, заместитель директора центра социальных служб Соломенского района Киева, мастер социальной работы, член правления ОО "Лига социальных работников города Киева".

Говорить будут о:

- правовую модель инвалидности ребенка в контексте Конвенции о правах людей с инвалидностью;

— механизмы защиты прав детей с инвалидностью: почему они не работают;

- обеспечение детей с инвалидностью реабилитационными услугами;

- инклюзию и образование;

социальные услуги для детей с инвалидностью и их родителей.

Зарегистрироваться на мероприятие https://forms.gle/dGa1SdJ4rCCJf3SL8

Тренинг от программы будет полезен биологическим и приемным родителям, усыновителям и опекунам, родителям-воспитателям ДБСТ, патронатным воспитателям, специалистам служб по делам детей и центрам социальных служб.

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