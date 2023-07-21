Фонд Рината Ахметова принял участие в отчетной конференции "ЯМариуполь. Возвращение к жизни"

В одном из киевских центров комплексной поддержки переселенцев из Мариуполя состоялась отчетная конференция "ЯМариуполь. Возвращение к жизни". К ней присоединился Фонд Рината Ахметова, много лет помогающий мариупольцам и тесно сотрудничающий с центрами "ЯМариуполь" по всей стране во время полномасштабной войны.

"Мы буквально с первого центра являемся партнерами "ЯМариуполь". Начинали с помощи наборами выживания и гигиеническими наборами. Собственно, и продолжаем. Также мы поддерживаем центры нашими психологами. Это очень важно, потому что большая идея "ЯМариуполь" - вернуть людей к полноценной жизни, и это невозможно, если не работать с головой войны, - не работать с травмой войны."

"Сейчас очень важен вопрос жилья. Мы активно поддерживаем проект #ЯМариупольЖилье. Мы считаем этот опыт абсолютно передовым: реконструкцию общежитий в социальное временное жилье для мариупольцев. Мы являемся партнерами первого общежития, где отвечали за внутреннюю часть, и мы готовы оставаться партнерами и в следующих группах".

На конференции также выступали городские головы Мариуполя и других городов Украины, глава Донецкой ОГА и ОВА, посол Дании в Украине, представители украинских и международных организаций. Говорили об адаптации переселенцев в новых общинах, о жизни и взаимодействии Мариуполя в эвакуации. И, конечно, о возобновлении города после победы.

"Мы, как крупный бизнес, как SCM, это решение также принял Ринат Ахметов, очень интенсивно обсуждаем все вопросы восстановления города с горожанами, и делаем это именно на базе центров "ЯМариуполь". И делаем это в режиме привлечения. То есть мы не просто помогаем выжить, а вместе с людьми творим будущее прямо сейчас", - добавила.

С 2014 года помощь от Фонда Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".