Фонд Рината Ахметова устроил праздник маленьким мариупольцам, проживающим в Днепре

Сказочно украшенные елки и новогодне-рождественский декор создали удивительную атмосферу в общежитии. А праздничные мероприятия, организованные фондом в рамках Новогодней акции "Ринат Ахметов - Детям", помогли ребятам весело провести время, наслаждаясь общением со Святым Николаем, конкурсами и играми, аквагримом, пением, стихами, танцами, весельем. И, конечно, подарками.

"Праздник и подарочки очень понравились. Старший ребенок в восторге, и малыш тоже! Очень спасибо Ринату Ахметову за то, что он поддерживает наших детишек. Я желаю ему здоровья, счастья, чтобы он делал больше такого всем детям, которые в этом нуждаются. ", - поделилась одна из мамочек.

Это общежитие - пилотный проект инициативы #ЯМариупольЖилье, партнером которой стал Фонд Рината Ахметова. В первом доме живет 127 мариупольцев, среди которых 55 детей. Во втором и третьем будут проживать 360 семей.

Сотрудничество продолжается: фонд берет на себя оснащение зон совместного пользования, обеспечивая мебель, технику, игрушки и игровые зоны.

"Мы находимся в общежитии для мариупольцев, которое построили практически с нуля. Он был почти разрушен, как я видел на фотографиях. Его построили. Все такое красивое, новое. И мы сейчас здесь живем", - рассказал один из подростков во время праздника. Как и другие дети, он поделился своей главной мечтой: чтобы скорей закончилась война.