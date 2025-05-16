Фонд Матюхи: современное оборудование для "Охматдета" уже используют

Передача оборудования стала возможной благодаря инициативе, которую поддержал Андрей Матюха. Стоимость системы составила 2,22 млн грн.



По словам заведующего отделением ургентной хирургии Романа Жежеры, за два месяца с новым оборудованием выполнено более 60 сложных операций. Среди пациентов - дети с онкопатологиями, врожденными пороками и боевыми травмами.

Отделение ургентной хирургии "Охматдета" работает круглосуточно и без выходных, оказывая медицинскую помощь детям из всех регионов Украины. Ежегодно здесь проводят более 300 оперативных вмешательств с помощью этой современной ретракторной системы.

Андрей Матюха отмечает, что главная задача - создать врачам условия для эффективной работы.

Thompson - это высокоточная ретракторная система. Она позволяет фиксировать операционное поле так, чтобы руки хирурга оставались свободными, а обзор был лучшим. Такое решение важно именно в детской хирургии, где особенно ценятся точность и скорость.

Ее применяют в:

абдоминальной хирургии;

торакальной;

нейрохирургии;

ортопедии;

онкохирургии.

Система сокращает продолжительность операций, уменьшает физическую нагрузку на врача и снижает риск повреждения тканей.

Для Фонда Андрея Матюхи это - пример конкретной помощи, которая имеет прямое влияние на качество лечения.

Медики сразу заметили положительные изменения после внедрения нового оборудования. Сложные хирургические вмешательства стали технически проще, а послеоперационный период у пациентов проходит быстрее. Количество осложнений уменьшилось. В больнице "Охматдет" отмечают, что новая система улучшила обзор во время операций, уменьшила физическую нагрузку на хирургическую команду, сократила продолжительность вмешательств и сделала условия более безопасными как для пациентов, так и для персонала.





Передача ретракторной системы Thompson - это лишь одно звено в более широкой последовательной деятельности. В мае 2025 года в рамках этой же инициативы было реализовано еще два проекта. Первым стало открытие международной артинсталляции ORIGAMI for UKRAINE. Вторым - финансовая помощь семьям, пострадавшим в результате ракетного удара по Кривому Рогу. На эти цели было выделено 1 млн гривен.

Передача оборудования в "Охматдет" - не единичный случай, а пример системной работы. В центре внимания - долгосрочный эффект от поддержки, которая позволяет обновлять техническую базу медицинских учреждений, улучшать условия труда для медицинского персонала и обеспечивать пациентам более безопасную лечебную среду. Такой подход формирует фундамент для реальных изменений в сфере здравоохранения.