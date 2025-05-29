Фонд Матюхи поддержал проект строительства новой спортплощадки для детей-сирот

В мае на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоялся благотворительный аукцион "Купи лот от Легенд украинского спорта, чтобы дети-сироты имели футбольное поле".

Мероприятие было организовано для сбора средств на строительство современного футбольного поля и инклюзивной детско-спортивной площадки для воспитанников Центра медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям в Житомире. Благодаря этому объекту спортом смогут заниматься не только дети-сироты, но и более 6 тысяч детей со всей области.

Организаторами аукциона стали ФК "Динамо", Фонд Андрея Матюхи, Сборная журналистов Украины и информационное агентство "Центр новостей".

"Мы способствуем проектам, которые создают пространство для развития детей", - Фонд Андрея Матюхи

"В таких инициативах важно то, что они реально влияют на жизнь детей. Мы присоединились к проекту, потому что считаем, что доступ к спорту должен быть открытым для всех", - отметил Андрей Матюха.

Во время аукциона были представлены уникальные лоты, в частности: футболки игроков сборной Украины Александра Зинченко и Ильи Забарного с автографами, мячи с подписями Андрея Шевченко и других футболистов национальной сборной, боксерские перчатки Виталия Кличко и Александра Усика, кроссовка Сергея Стаховского, а также коллекционная монета от Усика.

Фонд Андрея Матюхи с момента основания поддерживает инициативы, связанные с развитием спорта, образования, медицины, помощью ветеранам и усилением обороноспособности. Для фонда участие в благотворительных мероприятиях - это часть системной деятельности, направленной на поддержку украинских общин.