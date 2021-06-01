Фонд Ложкіна подвоїть 1 млн, зібраний "Таблеточками" і благодійниками на допомогу дітям в боротьбі з раком

"Боротьба з раком - зовсім не дитяча справа. Побороти рак можна тільки спільними зусиллями", - говориться у повідомленні.

Щорічно в Україні діагностується близько 1000 нових випадків онкозахворювань у дітей. Кожен подібний діагноз ставить під сумнів майбутні дні народження конкретної дитини. Щоб дитячі свята тривали, фонд "Таблеточки" звертається до благодійників з пропозицією зібрати один мільйон гривень. За умовами акції, цей мільйон буде подвоєний партнером "Таблеточек" - Фондом Бориса Ложкіна.

У підсумку, на лікування онкохворих дітей буде витрачено вже два мільйони гривень, а значить, вдвічі більшій кількості дітей буде подарована можливість продовжувати відзначати свої дні народження.

Стати благодійником і поділитися своєю силою з дітьми, які борються з раком, можна вже зараз за посиланням: https://lymon.tabletochki.org

"Таблеточки" - благодійний фонд з 10-річною історією, який надає допомогу онкохворим дітям в Україні. Основні напрямки діяльності Фонду: адресна допомога сім'ям, системна допомога дитячим онковідділенням, захист прав дітей та професійний розвиток медичного персоналу.

Щомісяця під опікою фонду знаходяться 500 сімей і 21 онковідділення в різних регіонах України. За 10 років роботи "Таблеточек" адресна допомога була надана більш ніж 5000 сімей.

Благодійний Фонд Бориса Ложкіна є багаторічним партнером "Таблеточек". Фонд був заснований у 2014 році Борисом Ложкіним і Надією Шаломовою. Його діяльність спрямована на порятунок дитячих життів і підтримку обдарованої молоді. Місія фонду - створювати майбутнє.