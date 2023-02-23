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Фонд братьев Суркисов приобрел вертикализатор для 10-летнего Саши

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Четверг 23 февраля 2023 20:33
Фонд братьев Суркисов приобрел вертикализатор для 10-летнего Саши Фонд братьев Суркисов приобрел вертикализатор для 10-летнего Саши (фото: fcdynamo.com)
Автор: Илона Свиридова

Фонд братьев Суркисов приобрел вертикализатор для 10-летнего Саши. На протяжении всей своей жизни он борется с тяжелой болезнью, и до сих пор у парня не было специального медицинского оборудования, которое позволило бы ему выздоравливать.

Об этом сообщается на сайте киевского "Динамо".

Семья заботится о ребенке максимально. Саша овладевает знаниями - в частности, учительница трижды в неделю приходит к нему и проводит индивидуальные занятия.

Также дважды в неделю парень занимается с реабилитологом, но для лучшего результата от этих занятий жизненно необходим для него был вертикализатор - многофункциональное медицинское устройство, которое бы фиксировало положение ребенка для правильного развития внутренних органов, а также давало возможность Саше, находясь в нем, и писать, и читать, и даже работать за ноутбуком

Мать парня обратилась в фонд и просто умоляла о помощи, поскольку стоимость этого устройства непосильна для их семьи. Тем более, много всего уже было приобретено за свой счет - в частности, ценное специальное кресло, чтобы сидеть за компьютером, позволяющим удерживать туловище ребенка в равном положении.

После просьбы о помощи от Татьяны представители фонда напрямую обратились к производителям подобного сертифицированного оборудования, базирующимся в Полтаве, но именно такого требуемого вертикализатора у них не было - пришлось искать в другом месте. Когда же необходимое устройство было приобретено и сегодня доставлено семье в Киев, их радости не было предела - для Саши, его мамы Татьяны и бабушки важно знать, что их не оставили один на один с их бедой.

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