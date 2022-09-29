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Фонд Ахметова отправил еще одну партию гумдопомощи в освобожденные территории Украины

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Четверг 29 сентября 2022 14:13
Фонд Ахметова отправил еще одну партию гумдопомощи в освобожденные территории Украины Фото: Фонд Ахметова отправил еще одну партию гумдопомощи в освобожденные территории Украины (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова, который одним из первых откликнулся на призыв о гуманитарной помощи от общин Донецкой области, направил очередной груз в освобожденные территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Фонд уже доставил в регион большую партию гуманитарной помощи: грузовики приехали в Краматорский район Донецкой области, откуда наборы с самыми необходимыми продуктами питания передали для каждого жителя Святогорской и Лиманской общин.

Наборы были переданы для каждой семьи Славянска.

В настоящее время готовятся и отправляются в регионы Востока новые партии продуктовых наборов. В них – питательная и сытная пища, которая нужна каждому, в частности, это макаронные изделия, сахар, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Посредством выстроятся большие очереди. Жители освобожденных территорий получают ее с ухмылками облегчения, со слезами на глазах. Признаются, что ждали встречи и благодарят Фонд Рината Ахметова за то, что не оставил в трудные времена.

Всего с начала полномасштабной войны фонд уже передал более 100 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона. Всего жителям Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 13,5 млн жителей Украины.

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Гуманитарная помощь