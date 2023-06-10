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Фонд Ахметова отправил продуктовые наборы для пострадавших от взрыва Каховской ГЭС

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Суббота 10 июня 2023 19:46
Фонд Ахметова отправил продуктовые наборы для пострадавших от взрыва Каховской ГЭС Фонд Ахметова направил продуктовые наборы для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

На Юг Украины следует 4 тысячи продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова. Половина из них - в Новоалександровскую общину Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Населённые пункты расположены на берегу Днепра. Подрыв Каховской гидроэлектростанции нанес существенный ущерб этой территории, и помощь местным жителям сейчас очень нужна.

Второй пункт назначения - поселок Галициново Николаевской области. Помощь предназначена людям, эвакуированным и пострадавшим после подрыва Каховской ГЭС оккупантами.

Это уже второй гуманитарный груз для людей, эвакуированных из зоны подтопления и пострадавших от последствий подрыва дамбы.

Несколько ранее бригады мобильной выдачи привезли 4 тысячи продуктовых наборов в населенные пункты Тягинского территориального общества и Снигиревку Николаевской области.

С 2014 года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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