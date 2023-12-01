Фонд Ахметова начал всеукраинскую новогоднюю акцию для детей

"Война украла у детей Украины безмятежность любимых праздников. Но даже в самые темные времена дети должны верить в чудо. Новый год - это время волшебства и надежды, и мы, взрослые, должны сделать все возможное, чтобы вернуть детям праздник. Новогодняя акция нашего фонда призван дарить детям радость и веру в лучшее. Мы хотим, чтобы они почувствовали, что не одиноки, что есть кто-то, кто о них думает и заботится, Мы, взрослые, отвечаем за будущее наших детей. в свободной, мирной и счастливой стране", - подчеркнул Ринат Ахметов, основатель фонда.

В течение декабря запланировано множество праздничных событий. Уже сегодня Новогодняя акция начинается с конкурса "Звонок Святому Николаю": ребенок может позвонить по телефону сказочному волшебнику, поделиться своей историей о пережитом во время войны, рассказать о самых заветных мечтах и получить слова поддержки. А еще - выиграть призы! Через несколько дней дети смогут приобщиться еще к одному конкурсу - "Письмо Святому Николаю", если ребенку удобнее пообщаться с волшебником в письменном виде.

В рамках новогодней акции Фонд Рината Ахметова проводит различные празднично-познавательные мероприятия для детей, наиболее нуждающихся в поддержке. В частности, поздравляет детей из интернатных заведений, детских домов семейного типа, приемных семей с новогодними праздниками.

Формат поздравления разнообразен: это и интересные мастер-классы, веселые квесты, тематические представления, мотивационные речи, образовательные ролики, полезные подарки. Также, благодаря акции, дети не теряют веру в чудеса и находят дополнительные возможности для развития своих суперспособностей и мегаталантов.

Фонд помогает детям не только на праздники, но и в течение всего года. Благодаря программе "Ринат Ахметов - Детям" ребята имеют возможность отдыхать, оздоравливаться и получать новые знания на изменениях "Блогер Кемпу", который уже второй год проходит в Закарпатье для детей, пострадавших от войны; детки до 7 лет с нарушениями слуха получают суперсовременные слуховые аппараты, которые подстраиваются под особенности ребенка; а те дети, получившие ранения и травмы в результате боевых действий, проходят лечение и реабилитацию в специализированных санаториях, обеспеченных фондом.

К тому же фонд круглогодично предоставляет детям возможность предпринять самостоятельные шаги в будущее. Проекты для детей и подростков дают новые, интересные, полезные знания и советы по поиску мотивации к саморазвитию, помогают найти профессию своей мечты, развить уверенность в себе. С этой целью работает образовательно-развлекательный телеграмм-канал "Твоя суперсила", реализуется образовательный сериал "Твоя суперпрофессия".