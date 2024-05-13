Фонд Ахметова провел профориентационное мероприятие для украинских подростков

Ольга Фролова, психологиня Фонда, кандидат психологических наук, рассказала юным гостям мероприятия о том, как выбрать дело, которое будет дарить радость всю жизнь.

"Выбор профессии — ответственный процесс, и Фонд Рината Ахметова поддерживает подростков на этом пути. В течение мероприятия участники активно включались во взаимодействие с психологией, отвечали на вопросы, получали практические советы. Я уверена, что все это поможет молодежи сделать уверенные шаги в будущее", — говорит Алина Климчик, менеджер проектов Фонда.

В конце мероприятия детям подарили плакат, разработанный специалистами программы "Ринат Ахметов - Детям" и экспертом Ольгой Фроловой, в котором собраны ключевые шаги на пути к выбору профессии - с его помощью можно определить собственные слабые и сильные стороны, пройти тест по профориентации и узнать больше о современные профессии.

"Теперь я знаю, что, выбирая профессию, в первую очередь нужно себя спросить: что ты хочешь и умеешь? А еще нужно желание. Если у тебя есть желание, ты умеешь и хочешь – будет успех в деле", — делится впечатлениями 16 -летний участник мероприятия.

"Ведущая мероприятие рассказывала и о своем опыте, и нас спрашивала, и приводила разные примеры и истории, как люди выбирали свою профессию. Это понравилось", — рассказывает одна из девушек.

"Такие мероприятия помогают детям определиться с профессией. Что-то обобщить, что-то по-новому услышать. Лично для себя я отметила, как можно детям по-другому доносить профориентационные моменты", - комментирует Анна Булах, заместитель директора по воспитательной работе школы №248.

Ранее Фонд Ахметова проводил мотивационные встречи на тему "Твоя суперсила!", снял образовательный онлайн-сериал "Твоя суперпрофессия", работает телеграмм-канал "Твоя суперсила" — там много полезного для саморазвития, образования, мотивации и психологической поддержки.