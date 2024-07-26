Фонд Ахметова поздравил медиков с профессиональным праздником

Для врачей и медицинского персонала это больше чем знак внимания. Это значительные составляющие экосистемы на рабочем месте, которые часто помогают быстро выдохнуть стресс и переключить внимание.



"Рабочий быт и комфортные условия положительно отражаются на работе врача и помогают сохранять спокойствие, здравомыслие и стрессоустойчивость в экстремальных ситуациях во время войны", – говорит Вадим Бабков, директор Добропольской больницы интенсивного лечения.

С его мнением согласна и Татьяна Перог, заместитель директора Криворожской городской клинической больницы №2.

"Медицина - это наша жизнь, а коллектив - наша семья. Поэтому на работе мы нуждаемся в таких же условиях, что и дома. Только холодная голова и здравый смысл позволяет врачу из своих знаний и опыта выбирать правильное и быстрое решение о помощи больному" , – подчеркивает она.

Фонд посетил больницы в Доброполье, Мирнограде, Покровске, Львове, Харькове, Херсоне, Киеве, Сумах и Кривом Роге. В большинстве из них опекают тяжелых больных, получивших ранения во время российских обстрелов. Также среди медицинских учреждений пострадавшие в результате воздушных атак врага, в частности, в Киеве 8 июля этого года.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.