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Фонд Ахметова поздравил детей Украины праздничными шоу и подарками

Фото: Фонд Ахметова поздравил детей Украины праздничными шоу и подарками (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова продолжает дарить праздник детям Украины. Всего подарки и поздравления от фонда получат более 90 тысяч детей в разных уголках Украины.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Как отмечается, за время проведения акции "Ринат Ахметов - Детям" фонд уже устроил сказочные новогодние шоу и передал подарки детям, которые сейчас живут в Киеве, Черновцах, Черкассах, Ивано-Франковске и Запорожье.

Отдельное внимание фонда уделено ребятам, пережившим ужас войны в Мариуполе, а также детям из прифронтовых населенных пунктов Донецкой области, которые сегодня нуждаются в особой поддержке и заботе.

Акция "Ринат Ахметов - Детям" - это более чем 20-летняя традиция доброты, поддержки, мотивации и веры в безграничный потенциал детей. По программе поддержку получили более 5 миллионов детей Украины.

Всего жителям Украины в 2022 году будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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дітиРинат Ахметов