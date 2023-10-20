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Фонд Ахметова продлил конкурс эссе "Моя Украина" и расширяет географию участников

Фонд Ахметова продлил конкурс эссе "Моя Украина" и расширяет географию участников (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

По многочисленным просьбам учащихся и обращению учителей Фонд Рината Ахметова объявляет о расширении географии участия в конкурсе эссе "Моя Украина" и продлевает срок подачи конкурсных работ.

Конкурс начинается ежегодно в Международный день мира 21 сентября, чтобы выделить важность и значение мира как главной ценности общества, отмечают в пресс-службе.

В этом году конкурс продлится до 21 ноября 2023, а присоединиться к нему теперь могут участники со всей страны:

- учащиеся 8-11 классов средних школ,

- студенты I-II курсов колледжей,

- учителя.

Зарегистрируйтесь и подайте эссе по ссылке:

https://fond.civilvoicesmuseum.org/form/vzyati-ucast-u-konkursi-ese-11

Эссе должно быть написано на одну из трех тем (по выбору):

1. "Моя Украина будущего"

2. "Война. Моя история"

3. "Почему быть украинцем/украинкой - это моя суперсила"

Эссе должно быть написано на украинском языке и содержать до 600 слов, быть новым, оригинальным, созданным самостоятельно и на основе реальных событий или историй.

Подробные условия участия в конкурсе здесь bit.ly/45E9INd

Каким должно быть эссе: bit.ly/4011NbL

Для учеников: укажи фамилию и имя учителя, вдохновившего тебя написать эссе, чтобы преподаватель тоже смог получить приз в случае твоей победы.

Победители будут объявлены до 21 декабря 2023 года на сайте музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова (civilvoicesmuseum.org). Будет выбрано по пять участников для 1, 2 и 3 мест соответственно.

Победители среди учащихся получат от Фонда Ахметова планшеты, мобильные телефоны и смартчасы. Авторы лучших работ среди учителей получат внешние накопители. Учителя, вдохновившие победивших занявших I место получат Power Bank.

Все конкурсные работы станут частью музея "Голоса мирных" - крупнейшего в мире архива рассказов мирных жителей Украины о жизни во время войны, который уже содержит более 85 тысяч историй.

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