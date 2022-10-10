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Фонд Ахметова передал в запорожский центр переселенцев более 3 тысяч гигиенических наборов

Фото: Фонд Ахметова передал в запорожский центр переселенцев более 3 тысяч гигиенических наборов (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова уже третий месяц сотрудничает с центрами поддержки переселенцев "Я - Мариуполь" в разных городах Украины. Недавно в рамках первого этапа помощи фонд передал в запорожский хаб более 3 тысяч гигиенических наборов.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В каждый переданный набор вошли самые необходимые средства личной гигиены: зубные щетки и паста, туалетное мыло, шампунь, гели для душа и стиральный порошок.

Кроме гуманитарной помощи большое количество мариупольцев обращаются и за психологической поддержкой. Пережить ужас войны и адаптироваться к новым условиям жизни им помогают квалифицированные психологи фонда, специалисты по кризисной психологии и преодоление травматического опыта.

В общей сложности до конца года мариупольцам будет передано 40 тысяч наборов со средствами личной гигиены от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 13,5 млн жителей Украины.

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Гуманитарная помощь