Фонд Ахметова передал Сумской области уже более 12 тысяч продуктовых наборов

Жители Ахтырки, несмотря на колоссальные разрушения города, постепенно возвращаются к привычной жизни. Недавно бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставили в населенный пункт еще один гуманитарный груз.

Продуктовые наборы получили не только переселенцы, обнаружившие убежище в общине, но и самые уязвимые категории населения среди местных жителей (многодетные, люди с инвалидностью 1–2 группы).

Светлана - одна из обратившихся за помощью и получившая продовольственный набор от Фонда Рината Ахметова. Говорит, что о деятельности благотворительной организации слышит не первый раз и очень благодарная фонду за поддержку.

В целом фонд уже передал Сумской области более 12 тысяч наборов с самыми необходимыми продуктами питания. Всего жителям Украины в 2022 году будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.