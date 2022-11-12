Фонд Ахметова передал мариупольцам в Хмельницком гуманитарную помощь

Мариупольцы, проживающие в городе, получили от фонда 800 наборов со средствами личной гигиены.

В их состав вошли: зубные щетки и зубные пасты, порошок, гели для душа, шампуни, жидкое и брусковое мыло.

В общей сложности до конца года переселенцам из Мариуполя будет передано 40 тысяч наборов со средствами личной гигиены от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.