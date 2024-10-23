Фонд Ахметова передал больнице "Охматдет" высокотехнологичное оборудование для костной хирургии

Сверхсовременный пьезоультразвуковый аппарат для костной хирургии с расходными материалами передан в больницу "Охматдет" Фондом Рината Ахметова, чтобы украинские врачи смогли еще качественнее помогать маленьким пациентам.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Помощь" Охматдету – один из наших приоритетов, – отмечает Андрей Мищенко, руководитель программ и проектов Фонда. - Несмотря на войну, украинские дети должны получать лучшее лечение, которое только возможно в действующих реалиях. Поэтому мы видим нашу задачу в максимальном обеспечении потребностей медиков, которые остаются рядом с малышами в темные времена. Наша поддержка будет продолжаться!".

Ультразвуковой хирургический аппарат – современное высокотехнологичное устройство, которое используется во время операций на костной ткани. Выделяется простым управлением для максимальной безопасности хирургического лечения и сочетает в себе идеальный баланс между эффективностью и безопасностью разреза кости.

Это уже третий этап передачи помощи больницы, в поддержку которой после ракетного удара России Фонд присоединился одним из первых.

В рамках первого этапа помощи уже на третий день после теракта Фонд передал "Охматдету" два оснащенных реанимобиля для спасения детей, которые сразу начали выезжать на вызовы. Вторым этапом стала передача суперсовременного ультразвукового оборудования для диагностики, крайне необходимое для нейрохирургического отделения больницы "Охматдет".

Руководство больницы и Фонд Рината Ахметова продолжают тесное сотрудничество, чтобы закрыть неотложные потребности крупнейшего детского госпиталя Украины. Поэтапная помощь будет продолжаться.

Фонд не в первый раз помогает медицинским учреждениям Украины в кризисных ситуациях. В 2019 году был реализован проект "200 скорых для Украины", это крупнейший частный благотворительный проект в сфере неотложной медицины за время Независимости.

А во время пандемии коронавируса ключевым элементом помощи стране от Фонда Рината Ахметова стала закупка для государственных больниц более 200 суперсовременных аппаратов ИВЛ, которые Фонд сумел приобрести и привезти в Украину, несмотря на дефицит высокотехнологичного медицинского оборудования в мире. Такое оборудование украинская медицина нуждалась больше всего.

С 2014 года Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.