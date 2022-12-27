Фонд Ахметова передал в Херсонскую область продукты и таблетки для обеззараживания воды

Так, жители Бериславской общины вместе с почти 2 тысячами продуктовых наборов получили специальные таблетки Dutrion Travel Kit для обеззараживания воды. Благодаря им, люди могут получить чистую воду в любых условиях без использования электроэнергии.

В целом в каждый набор вошли продукты первой необходимости, в частности: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье, а также

Напомним, что фонд продолжает собирать обращения от председателей, представителей общин и районных администраций Херсонской области для дальнейшего оказания гуманитарной помощи жителям региона.

Обратиться в фонд можно по номеру горячей линии: 0800509001.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".