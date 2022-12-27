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Фонд Ахметова передал в Херсонскую область продукты и таблетки для обеззараживания воды

Фото: Фонд Ахметова передал в Херсонскую область продукты и таблетки для обеззараживания воды (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В населенных пунктах Херсонской области, которые длительное время находившихся под оккупацией, наблюдаются проблемы не только с продовольствием, но и с питьевой водой. Недавно Фонд Рината Ахметова направил в освобожденные районы очередную партию продуктовых наборов, в которые вошли таблетки для обеззараживания воды.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Так, жители Бериславской общины вместе с почти 2 тысячами продуктовых наборов получили специальные таблетки Dutrion Travel Kit для обеззараживания воды. Благодаря им, люди могут получить чистую воду в любых условиях без использования электроэнергии.

В целом в каждый набор вошли продукты первой необходимости, в частности: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье, а также

Напомним, что фонд продолжает собирать обращения от председателей, представителей общин и районных администраций Херсонской области для дальнейшего оказания гуманитарной помощи жителям региона.

Обратиться в фонд можно по номеру горячей линии: 0800509001.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

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Гуманитарная помощьХерсонская область