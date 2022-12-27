Фонд Ахметова передав до Херсонської області продукти та таблетки для знезараження води

Так, мешканці Бериславської громади разом із майже 2 тисячами продуктових наборів отримали спеціальні таблетки Dutrion Travel Kit для знезараження води. Завдяки ним люди можуть отримати чисту воду в будь-яких умовах без використання електроенергії.

Загалом до кожного набору увійшли продукти першої необхідності, зокрема: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво, а також

Нагадуємо, що фонд продовжує збирати звернення від голів, представників громад і районних адміністрацій Херсонщини для подальшого надання гуманітарної допомоги мешканцям регіону.

Звернутися до фонду можна за номером гарячої лінії: 0800509001.

Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".