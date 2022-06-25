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Фонд Ахметова передав чергову партію продуктових наборів до Запоріжжя

Фото: Фонд Ахметова передав чергову партію продуктових наборів до Запоріжжя (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Нещодавно Фонд Ріната Ахметова передав до "Зеленого центру Метінвест" у Запоріжжі черговий гуманітарний вантаж.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Понад 2,1 тисячі продуктових наборів будуть розподілені серед тих переселенців, які найбільше потребують допомоги.

Отримати продуктові набори від фонду можна з понеділка по п’ятницю, звернувшись до офісу громадської спілки за адресою: Запоріжжя, вул. Гагаріна, 5.

Волонтери здійснюють відповідну реєстрацію з 10:00 до 12:00, а наступного дня переселенці вже можуть забрати свій продуктовий набір.

Загалом для людей, які знайшли прихисток у Запоріжжі, фонд уже передав понад 24 тисячі продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

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Гуманітарна допомогаЗапоріжжя