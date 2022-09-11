Фонд Ахметова передав черговий вантаж до центру переселенців

До складу наборів увійшли: зубні щітки та паста, туалетне мило, шампунь, гелі для душу та пральний порошок.

Нагадаємо: маріупольці, які звертаються до таких центрів, можуть отримати всебічну допомогу: від гуманітарної та психологічної підтримки до медичної допомоги та юридичних консультацій.

Загалом фонд вже передав до київського центру "Я - Маріуполь" 6600 гігієнічних наборів.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 11 млн мешканців України.