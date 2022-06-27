Фонд Ахметова передав до Києва чергову партію гуманітарної допомоги

Від самого початку війни Фонд Ріната Ахметова розгорнув у столиці масштабну гуманітарну місію. Одним із її основних напрямів стала допомога найбільш нужденним людям, зокрема внутрішньо переміщеним особам.
Про це повідомляє прес-служба фонду.
Днями фонд передав для переселенців чергову партію гуманітарної допомоги. Понад 2 тисячі наборів із продуктами тривалого зберігання були доставлені до територіального центру соціального обслуговування Дарницького району.
До складу наборів увійшли: макаронні вироби, згущене молоко, борошно, цукор, пшенична крупа та консервоване тушковане м‘ясо.
Загалом фонд уже передав до Києва понад 69 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.
Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".