Фонд Ахметова передает светоотражающие браслеты детям из Мариуполя

Фонда Рината Ахметова передает светоотражающие браслеты детям-переселенцам из Мариуполя. В частности, такие браслеты-фликеры уже переданы детям во всех центрах "Я - Мариуполь" в Украине, в "Зеленом центре Метинвест Запорожья" и в Краматорском районе.

В уроке по безопасности на дороге для детей-переселенцев из Мариуполя, который состоялся в столичном центре "Я - Мариуполь", приняли участие около полусотни юношей и девушек 8-14 лет. Команда фонда напомнила детям правила поведения на дороге.

В частности, ребенку важно быть внимательным и всегда убеждаться в безопасности своих действий и о том, что водитель его видит. Проезжую часть следует переходить только в установленных местах, не выбегать на нее и по возможности пользоваться тротуарами.

В общей сложности фондом будет передано 50 000 фликеров. Большинство из них получат все школьники Донецкой области. По программе "Ринат Ахметов - Детям" поддержку получили более 5 миллионов детей Украины.