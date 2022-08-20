Фонд Ахметова надсилає допомогу до Києва: де отримати

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Цього разу маріупольці, які евакуювалися до Києва, отримали від фонду 1,2 тисячі гігієнічних наборів.

У кожній коробці - найнеобхідніші гігієнічні засоби для кожного, зокрема: зубні щітки та паста, туалетне мило, шампунь, гелі для душу та пральний порошок.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 12 млн мешканців України.