Фонд Ахметова направил первую партию продуктовых наборов в центр переселенцев в Черновцах

Фонд Рината Ахметова в рамках партнерства с центрами "Я - Мариуполь" передал в Черновцы первую партию гуманитарной помощи.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
В каждый набор входят самые необходимые, сытные и питательные продукты: макаронные изделия, сахар, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.
Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".
С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.