Фонд Ахметова помог 9-летнему Владимиру услышать дождь и найти друзей

Владимиру из Харькова сейчас 9 лет. Мальчик имел серьезные проблемы со слухом и нуждался в помощи. Полученные в рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Теперь я слышу" слуховые аппараты кардинально повлияли на качество жизни Владимира и его мамы.

Первые звуки, который Володя идентифицировал, когда впервые вышел в аппаратах на улицу - как шуршат листья, капает дождь и поют птицы. Впоследствии он вообще полюбил природу.

"Для меня это было странно. Я не знал, что это можно услышать - считал, что дождь никакого звука не дает. Природа для меня была, как комната, где очень много зелени, и в которой ничего нет. Мне очень нравятся палеонтология, растения и мир, я хочу их изучать", - делится своими наблюдениями Владимир.

Мальчик вспоминает, что до семи лет, пока не получил слуховые аппараты, плохо разбирал слова и постоянно просил все повторить. Нередко не понимал вопрос учителя - только по устам видел, что тот к нему обращается. Сейчас эти трудности у него позади.

"Теперь Володя идет в ногу со всеми детьми в учебном процессе и чувствует себя увереннее. Сейчас у него много кружков и друзей", - рассказывает мама Владимира Наталья.

Перемены положительно сказались и на ее жизни: оглядываясь назад, женщина осознает, в каком напряжении находилась сама, постоянно волнуясь за ребенка. Теперь сын более самостоятельный, а она - намного спокойнее.

"Помощь, которая получена вовремя - неоценима. Со слуховыми аппаратами начался новый этап в нашей жизни. Я очень благодарна Фонду, что мы стали частью одной из программ, и я хочу, чтобы как можно больше людей узнали о том, что такой Фонд есть и делает много полезных дел", - подчеркивает Наталья.

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с нарушениями слуха в возрасте до 7 лет, которые проживают или проживали в территориальных громадах в зонах боевых действий, оккупации или окружения. Такую помощь от фонда уже получили более 230 детей.

Кроме проекта "Теперь я слышу", программа "Ринат Ахметов - Детям" реализует проекты, которые всесторонне поддерживают детей, чье детство отобрала российская агрессия.

Благодаря программе маленькие украинцы получают лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию, отдыхают в "Блогер Кэмпе", а также могут развиваться и реализовать свои мечты. За время работы помощь Фонда охватила более 5 млн детей. "Ринат Ахметов - Детям". Помощь, которая дарит завтра.