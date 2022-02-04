Фольга або пергамент: що краще використати для приготування їжі в духовці

Для чого алюмінієва фольга

Так, фольга використовується для приготування при високих температурах. Цей показник для більшості страв починається з 200-210 градусів.

Також фольгу можна використовувати для приготування страв на відкритому вогні.

Зокрема, якщо ви готуєте пиріг, і якщо верхівка вже починає підрум'янюватися, а центр ще не спікся, тоді допоможе алюмінієва фольга. Потрібно просто накрити форму з пирогом одним шаром і загорнути краї.

Як правильно використовувати фольгу (freepik)

Окрім того, приготовлену їжу можна загорнути у фольгу, адже вона не пропускає тепло назовні.

Як використовувати пергаментний папір

Такий папір найчастіше використовується при приготуванні в духовці. Він допоможе без проблем дістати пиріг або будь-яку іншу страву з форми, якщо вистелити дно папером.

Використовувати пергаментний папір можна для приготування печі при температурах до 200 градусів. Звичайно, вона не почне горіти за великих показників. Проте пергамент може потемніти та кришитися.

Папір для випікання ідеально підійде для виготовлення різних трафаретів. Для кондитерів-початківців це саме те. Досить просто намалювати на пергаменті потрібну форму і вирізати її ножицями. Після цього пристав трафарет до пирога або торта і припороши зверху цукровою пудрою або какао.

Як правильно використовувати пергаментний папір (freepik)

Також, якщо потрібно подрібнити печиво або горіхи, то допоможе такий папір. Для цього згорни шматок паперу навпіл і посередині насипте той продукт, який треба роздробити. Потім заверни пергамент ще раз і вдарте кухонним молоточком або ж качалкою.