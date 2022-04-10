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ФК Шахтар показав світу кількість загиблих дітей в Україні: сильне фото

На матчі ФК Шахтар на трибунах розклали 176 дитячих іграшок (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Футбольний клуб Шахтар 9 квітня провів благодійний матч з грецьким Олімпіакосом. Перед матчем на трибуні стадіону "Георгіос Караїскакіс" в Піреї були розкладені 176 дитячих іграшок.

Фото іграшок на трибунах розмістили в Twitter-акаунті грецької команди Олімпіакос.

За даними ООН, з 24 лютого в Україні від бойових дій загинуло 176 дітей. Станом на 10 квітня ця цифра знову збільшилася – до 177 дітей.

Матч з грецьким Олімпіакосом Шахтар провів у рамках благодійної компанії, яку футболісти ведуть по всьому світу. Цей матч став першим із запланованих матчів на підтримку України.

На стадіоні в Греції розмістили на трибунах 176 іграшок - за кількістю загиблих дітей в Україні

Футболісти обох команд вийшли на поле з написами на футболках STOP WAR. А на футболках футболістів Шахтаря замість їхніх прізвищ були написані назви українських міст-героїв, які постраждали від військової агресії Росії: Маріуполь, Ірпінь, Буча, Волноваха, Гостомель, Харків, Миколаїв, Чернігів, Херсон, Охтирка. Матч розпочався з хвилини мовчання.

А перед грою на стадіон вийшла Оля Полякова, яка виконала гімн України.

За підсумками матчу, Шахтар мінімально поступився Олімпіакосу з рахунком 0:1.

У рамках благодійного турне Європою ФК Шахтар планує зіграти з "Лехією Гданськ" - 14 квітня. Потім з "Фенербахче"і" Хайдук Спліт". Всі отримані кошти клуб передасть на гуманітарну допомогу українцям.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що футбольна дипломатія допоможе залучити мільйони вболівальників у всьому світі.

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Шахтар