ФК Шахтар показав світу кількість загиблих дітей в Україні: сильне фото

За даними ООН, з 24 лютого в Україні від бойових дій загинуло 176 дітей. Станом на 10 квітня ця цифра знову збільшилася – до 177 дітей.

Матч з грецьким Олімпіакосом Шахтар провів у рамках благодійної компанії, яку футболісти ведуть по всьому світу. Цей матч став першим із запланованих матчів на підтримку України.

На стадіоні в Греції розмістили на трибунах 176 іграшок - за кількістю загиблих дітей в Україні

Футболісти обох команд вийшли на поле з написами на футболках STOP WAR. А на футболках футболістів Шахтаря замість їхніх прізвищ були написані назви українських міст-героїв, які постраждали від військової агресії Росії: Маріуполь, Ірпінь, Буча, Волноваха, Гостомель, Харків, Миколаїв, Чернігів, Херсон, Охтирка. Матч розпочався з хвилини мовчання.

А перед грою на стадіон вийшла Оля Полякова, яка виконала гімн України.

За підсумками матчу, Шахтар мінімально поступився Олімпіакосу з рахунком 0:1.

У рамках благодійного турне Європою ФК Шахтар планує зіграти з "Лехією Гданськ" - 14 квітня. Потім з "Фенербахче"і" Хайдук Спліт". Всі отримані кошти клуб передасть на гуманітарну допомогу українцям.