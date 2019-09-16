Фізичне насильство з перших секунд: Балух розповів шокуючі деталі про тортури у в'язниці РФ

Балух про звірячі тортури в російському СІЗО (Колаж РБК-Україна, фото: УНІАН)

Володимир Балух зізнався, що після тортур у нього проблеми зі здоров'ям

В'язень Кремля, політв'язень українець Володимир Балух розповів про те, що йому довелося пережити в ізоляторі і яким його піддавали тортурам. Шокуючі деталі Балух повідомив під час першої прес-конференції після повернення додому , яку він дав 16 вересня.

Він розповів, що знущання і тортури почали з перших хвилин, які він провів у Тверському СІЗО.

"Фізичне насильство почалося з першої секунди приїзду сюди. Була так звана "прийомка", жорстка, з фізичним насильством. Їх було чоловік 8-10, я їх не бачив, тому що били ззаду. Не буду стверджувати, хто бив. Били по ногах, нирках, по голові. Я перебував обличчям до стіни в розтягнутому вигляді, розтягнутому до болю, майже в шпагаті", - повідомив Володимир Балух.

Він продемонстрував журналістам сліди від синців на своїх ногах і додав, що після його приїзду в ізолятор, його розділи, видали робу і відправили на карантин. Від медичної допомоги він відмовився, хоча його оглядав лікар і навіть пропонував обробити рани на тілі.

"Я відмовлявся від медичних послуг, я не беру з таких рук", - додав політв'язень.

Повернувшись в Україну, Володимир Балух регулярно скаржиться на болі в суглобах, а також на головні болі. На думку в'язня Кремля, всі проблеми зі здоров'ям пов'язані з тим, що він перебував у камері, де температура повітря не перевищувала +16 градусів. Крім того, він регулярно піддавався тортурам електрошокером.

Володимир Балух дав першу прес-конференцію після повернення і розповів про тортури (Відео:YouTube/Крим.Реалії)

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