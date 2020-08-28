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Фінляндія закрила свої кордони для українських заробітчан

Автор: Анна Шиканова

Фінляндія ввела заборону на в'їзд для працівників з України до 18 вересня

Фінляндія ввела нові обмеження для громадян України, які приїжджали в цю країну на сезонну роботу. З 28 серпня по 18 вересня в'їзд для українських заробітчан буде закритий.

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Уряд Фінляндії ухвалив рішення про заборону в'їзду для працівників, які не є громадянами країн-членів Європейського Союзу. Також буде заборонено в'їзд з тих країн, де спостерігається несприятлива епідеміологічна ситуація з COVID-19. Про це повідомляє видання Yle.

Суворі обмеження торкнуться в першу чергу сезонних робітників з України, які приїжджали в Фінляндію на збір ягід. Однак у переліку країн, з яких будуть приймати працівників, залишилися Грузія, Нова Зеландія, Руанда, Таїланд, Туніс, Уругвай і Південна Корея.

Для перетину кордону з Фінляндією всі іноземні працівники зобов'язані мати з собою довідку від ягідної компанії, яка приймає їх на роботу. Прикордонна служба має право зв'язатися в будь-який момент з роботодавцем, щоб підтвердити документи.

Раніше Фінляндія відкрила кордони для заробітчан з України, але обмежила відвідування країни для іноземців з туристичними цілями.

Варто відзначити, що Єгипет і Кіпр посилили правила в'їзду іноземців з туристичними цілями.

А також ми розповідали про те, що один з найпопулярніших курортів у світі буде закритий для українських мандрівників до кінця 2020 року.

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