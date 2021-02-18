У Фінляндії виявили новий штам коронавірусу: його неможливо виявити за допомогою ПЛР-тесту

У Фінляндії виявили новий штам коронавірусу, схожий на "британський" і "південноафриканський". Однак він відрізняється від усіх інших штамів незвичайною мутацією, яка не дозволяє виявити його за допомогою ПЛР-тесту.

Вчені розповіли, що у новому штамі містяться мутації, які раніше були виявлені в "британському" і "південноафриканському" штамах. Однак, новий штам з ними не пов'язаний.

"У світі вже виявлено кілька варіантів коронавірусу. Майже всі вони є "нащадками" "британського", "американського", "бразильського" чи "японського" варіантів. Варіант з Фінляндії, відрізняється від них. Його мутації мають ті ж особливості, але, мабуть, він не належить до лінії еволюції одного з раніше відомих варіантів", - йдеться в повідомленні на сайті університету.

Fin-796H більш заразний через свої мутації, а також має зміни, які впливають на стійкість до вакцин. Ще одна особливість цього штаму – його важко розпізнати за допомогою ПЛР-тесту.

"Одна мутація у варіанті перешкоджає надійному виявленню вірусу одним з методів, рекомендованих ВООЗ навесні минулого року. Це спостерігалося при аналізі зразка від пацієнта з варіантом інфекції COVID-19", - зазначив професор Саккарі Йокиранта.

На цей момент невідомо, наскільки цей штам широко поширився. Також поки немає даних про те, де і коли він з'явився. Вчені займаються вивченням Fin-796H і запевняють, що причин для паніки немає.