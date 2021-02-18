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В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса: его невозможно выявить с помощью ПЦР-теста

Новина українською → Финляндия, Четверг 18 февраля 2021 09:05
В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса: его невозможно выявить с помощью ПЦР-теста В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса (Коллаж РБК-УКраина)
Автор: Анна Шиканова

В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса, похожий на "британский" и "южноафриканский". Однако он отличается от всех других штаммов необычной мутацией, которая не позволяет его обнаружить с помощью ПЦР-теста.

Об обнаружении нового штамма коронавируса Fin-796H заявили исследователи из Института биотехнологии Хельсинского университета.

Ученые рассказали, что в новом штамме содержатся мутации, которые ранее были выявлены в "британском" и "южноафриканском" штаммах. Однако, новый штамм с ними не связан.

"В мире уже выявлено несколько вариантов коронавируса. Почти все они являются "потомками" "британского", "южноафриканского", "бразильского" или "японского" вариантов. Вариант из Финляндии, отличается от них. Его мутации имеют те же особенности, но, видимо, он не относится к линии эволюции одного из ранее известных вариантов", - говорится в сообщении на сайте университета.

Fin-796H более заразен из-за своих мутаций, а также имеет изменения, которые влияют на устойчивость к вакцинам. Еще одна особенность этого штамма – его трудно распознать с помощью ПЦР-теста.

"Одна мутация в варианте препятствует надежному выявлению вируса одним из методов, рекомендованных ВОЗ весной прошлого года. Это наблюдалось при анализе образца от пациента с вариантом инфекции COVID-19", - отметил профессор Саккаре Йокиранта.

На данный момент неизвестно, насколько этот штамм широко распространился. Также пока нет данных о том, где и когда он появился. Ученые занимаются изучением Fin-796H и уверяют, что причин для паники нет.

Напомним, ранее мы писали о том, как будут работать школы и детсады во время обновленного карантина.

А также рассказывали о том, что в США обнаружили гибридный штамм коронавируса.

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