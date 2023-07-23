Финансист объяснила, как украинцам лучше всего хранить сбережения

Держать наличные дома

Это самый неэффективный способ хранить сбережения, потому что так ваши деньги буквально съедает инфляция. Однако многие украинцы идут на этот шаг, потому что им спокойнее во время войны иметь деньги в свободном доступе.

Депозит

Украинские банки сейчас предоставляют ставки от 0,01% в ПриватБанке до 4% в Сэнс Банке. Также большое значение имеет то, какую сумму и в какой валюте вы кладете деньги в банк.

Валютные ОВГЗ

Покупая облигации, вы даете деньги взаймы государству и за это зарабатываете проценты. Доходность здесь составляет до 4,5% годовых в долларах. Благодаря тому, что доходы здесь освобождаются от налогов, вы получите больше, чем положив доллары на депозит.

Еврооблигации

Это тоже валютные облигации, но государство их продает на международном рынке и покупают их иностранные инвесторы. Это более рисковые облигации, но они позволяют заработать большую доходность.

"Когда началась война, иностранные инвесторы стали массово продавать еврооблигации из-за неуверенности, что Украина сможет их погасить. Поэтому цены на них очень упали. Сейчас такие облигации можно купить через брокера за 20% от их цены. Но сразу нужно купить 100 штук. То есть вы платите 20 тыс. долларов и рассчитываете получить полную стоимость за них -100 тыс. долларов", - объясняет Рудевич.

При этом она отмечает, что есть риски, что государство будет рассчитываться несвоевременно или не в полном объеме.

"Лучший вариант - инвестировать, имея финансовый план", - добавляет эксперт.