Финансист объяснила, как украинцам лучше всего хранить сбережения

У многих украинцев часто возникает вопрос, где лучше хранить сбережения во время войны, чтобы деньги не потеряли своей ценности. Инвестировать сейчас рискованно, но держать средства дома - тоже не выход.
О преимуществах и недостатках всех вариантов хранения сбережений рассказала инвестор и финансовый советник Наталья Рудевич в Instagram.
Это самый неэффективный способ хранить сбережения, потому что так ваши деньги буквально съедает инфляция. Однако многие украинцы идут на этот шаг, потому что им спокойнее во время войны иметь деньги в свободном доступе.
Украинские банки сейчас предоставляют ставки от 0,01% в ПриватБанке до 4% в Сэнс Банке. Также большое значение имеет то, какую сумму и в какой валюте вы кладете деньги в банк.
Покупая облигации, вы даете деньги взаймы государству и за это зарабатываете проценты. Доходность здесь составляет до 4,5% годовых в долларах. Благодаря тому, что доходы здесь освобождаются от налогов, вы получите больше, чем положив доллары на депозит.
Это тоже валютные облигации, но государство их продает на международном рынке и покупают их иностранные инвесторы. Это более рисковые облигации, но они позволяют заработать большую доходность.
"Когда началась война, иностранные инвесторы стали массово продавать еврооблигации из-за неуверенности, что Украина сможет их погасить. Поэтому цены на них очень упали. Сейчас такие облигации можно купить через брокера за 20% от их цены. Но сразу нужно купить 100 штук. То есть вы платите 20 тыс. долларов и рассчитываете получить полную стоимость за них -100 тыс. долларов", - объясняет Рудевич.
При этом она отмечает, что есть риски, что государство будет рассчитываться несвоевременно или не в полном объеме.
"Лучший вариант - инвестировать, имея финансовый план", - добавляет эксперт.
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