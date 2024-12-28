Финалистка "Холостяка" Юстина Багай: Саша не такой идеальный, как я себе его рисовала

– Когда вы шли на "Холостяк", вы могли представить, что дойдете до финала?

– Если честно, я не то, что не видела себя в финале, я думала, что покину проект где-то на третьей неделе. Не знаю, почему я так думала. Происходило все так, что съемки начались 15 июля, и в середине августа я должна была лететь с сестрой, чтобы встречать ее день рождения в Хорватии. И я свято верила в то, что я поеду к сестре. Все начиналось с летнего приключения, а закончилось чем-то большим.

– А когда именно вы поняли, что не оставите проект так рано?

– Я поняла, что останусь на дольше тогда, когда начала строиться эта наша история совместная с Сашей. Когда мы начали ходить на первые свидания, уже личные. Уже в Карпатах, когда мы провели вместе весь день, я уже поняла, что мы можем пробовать строить что-то большее.

Юстина из "Холостяка" (фото: СТБ)

– Вы долго переживали решение Терена и прощание с ним?

– Я вам честно скажу. Я была в такой даже депрессии, я бы так это назвала. Последние три месяца после проекта меня "телепало" вплоть до конца последнего финального пост-шоу, которое мы снимали. У меня все еще "тьохкало". Но сейчас, когда уже закончились эфиры со мной, стало легче. Я уже как бы отпустила, я прорабатываю это с психологом.

– Относительно вашего участия в пост-шоу, после выпуска, где вы покинули проект. Мы видели ваши искренние эмоции, там вы еще не сумели отпустить ситуацию?

– Это пост-шоу снималось в ноябре, а я покинула проект в сентябре. И я искренне думала, что уже тогда все пережила. Но в тот момент, когда мне показали то, что не вошло в эфир, а еще и всю историю наших отношений... Это было очень болезненно, очень эмоционально. Это меня перенесло назад в лето, это было тяжело переживать. Когда показали его слова... Я из-за этого, если честно, последние эпизоды не смотрела.

– Вы уже говорили, что не обижены на Александра, а вообще не было разочарования, так называемой обиды на судьбу, на обстоятельства?

– Когда мы прощались с Александром, я говорила, что это проект о любви. Что этот проект о чем-то большом, о двух половинках. И я говорила: если ты отпускаешь меня домой - так и должно быть. Значит, я не его женщина, а он не мой мужчина. Поэтому, мне кажется, что все правильно произошло. Хорошо, что он меня отпустил за неделю до знакомства с его родителями. Потому что я не знаю, насколько бы сильно я уже тогда привязалась к нему. Поэтому я и благодарна за то, что я ушла. Нет обид.

Юстина Багай призналась, жалеет ли об участии в "Холостяке" (фото: СТБ)

– А что вам сказали ваши родители, когда вы вернулись после проекта?

– Что я молодец. Они встретили меня на вокзале с поезда, я на проекте купила целую кучу книг, так они должны были мне помогать. Стояли возле поезда, плакали, обнимали. Поддержка, любовь, опора - мои родители непревзойденные.

– В последнем выпуске с вами создавалось впечатление, что они не были в восторге от вашего участия, и вообще от вашего представления о будущем. Это так?

– Я всю жизнь свою сознательную кричала, что я хочу уехать, потому что я не хотела учиться в Украине, хотела жить за границей. И когда они услышали, что я хотела переехать в Киев - они просто не узнавали свою дочь. Я 10 лет кричу, говорит, что я хочу уехать, а на 11 прихожу с мужчиной и говорю, что хочу к нему в Киев - неудивительно, что они были удивлены.

Но мои родители на самом деле очень сопереживающие. Они смотрят каждый выпуск, мама присылает мне свои комментарии. Для них мое участие в проекте было нормальным. А вот Саша, он вызвал двоякие чувства, скажем так.

– А что вообще они вам говорили об Александре после проекта?

– Моя сестра сразу сказала мне о том, что я уйду. Она знала, что я уйду после этой недели, потому что знала, что что-то было не так. Что у нас не получилось. И это было ожидаемо для нее. Мама и папа тоже не сильно были удивлены, удивлена была только я. Они говорили, что невозможно раскрыть человека за полчаса диалога, из которых 10 минут ты пьешь воду. Это вот так, дословно. И это о том, что под камерами ты один человек, а без камеры - другой.

В общем, мои родители с восторгом рассказывали об Александре как о личности, потому что он очень сильный, уверенный, классный, им нравятся его ценности. "Но это твой мужчина, Юстина?" - так они мне говорили после проекта.

Юстина сделала искреннее заявление о Терене (фото: СТБ)

– Вы сказали, что на проекте купили себе много книг и много читали. А до этого экс-участница реалити Вероника говорила, что на реалити ей не хватало такой возможности. Дело в том, что потом правила изменились?

– Все очень просто. До, насколько я помню, 6 эпизода, нам нельзя было читать. Но уже на 7 нам можно было покупать книги и нам отдали те, с которыми мы приехали. На определенном этапе, по правилам шоу, мы можем начать читать книги.

– Сейчас вы дружите с кем-то из участниц?

– Да, я даже шутила, что на проекте я не встретила свою любовь, но я встретила много классных людей. Я продолжаю общение с Инной, потому что мы хорошо и близко общались на проекте. И еще Настя Юзьвак, Рыжуля. Илона Мамчур - очень близкая, очень меня поддерживала после проекта, когда я уже ушла. С этими тремя девушками я общаюсь больше всего. А еще Ксюша, Лиза - они тоже подруги.

– А есть девушка, с которой вообще не хочется общаться?

– Да я бы не сказала, что я не хочу общаться. Просто, например, если у меня не было прямо такой связи с Настей Анисимовой, или с девушками, которые ушли в первых эпизодах. Не то, что я не хочу с ними общаться, просто я не знаю этих людей.

– Вы говорили, что последние выпуски не смотрели. Но до этого, когда просматривали другие эпизоды, вас поразило то, что говорили участницы на блицах?

– Конечно! Я даже звонила к Инне и говорила: "Инночка, скажи мне, пожалуйста, а что ты такое обо мне говорила". И она уже говорила: "Ну ты же знаешь, что я никого не хотела обидеть". Просто мы знаем, в каких условиях это все снималось. И из-за этого обижаться на то, что освещалось на экране, просто нет смысла.

Я не обижалась. Просто хотела для себя выяснить какие-то определенные моменты. А это "ожидание-реальность" было больше на свиданиях с Сашей. У нас было очень много хороших и теплых моментов, которые не показали. Но я понимаю. И я очень рада, что такие светлые моменты, наша история, о них никто не знает. Поэтому я благодарю СТБ за это.

Юста из "Холостяка" и Терен (фото: СТБ)

– Есть моменты, которые вы сейчас смотрите, а они вызывают у вас стыд, или вы о них жалеете?

– Я никогда ни о чем не жалею. Просто интересно смотреть, как это выглядело с другой стороны. Например, была ситуация тогда в Карпатах, когда оказалось, что Александр целовался с другими девушками. Я тогда очень остро отреагировала, особенно на Инну. Это не то, что я жалею, что я тогда на нее накричала, но тогда эмоциональное напряжение чувствовалось уже во всех проявлениях и у всех девушек. К тому же мы долго туда ехали, все устали.

Все были нервными. Ксюша, видимо, не так сильно хотела обидеть Вику, или Вика Ксюшу. Я, например, не такая плакса, как показано на проекте. Я вижу себя другой. Но это опыт, поэтому мы просто принимаем все, как есть.

– Что касается Александра. Он вообще соответствовал вашим идеалам мужчины? И вообще, какой он, мужчина вашей мечты?

– Я вам честно скажу. У меня есть список качеств мужчины, которые я хочу видеть. Саша, это скорее, о симпатии. Он не соответствовал идеалам моего мужчины, он был другим. Но вопреки идеалам, которые есть в моей голове, Саша все равно мне очень понравился.

Мужчина должен быть хорошим, добрым, с искренним сердцем. Тем, кто поддержит, поможет, станет опорой. Мужчины это прекрасно, на самом деле. Я люблю мужчин.

– Что бы вы могли посоветовать девушкам, которым не удалось построить отношения, или которые пережили болезненный опыт в отношениях?

– Нужно поблагодарить и отпустить того мужчину. Не держаться за прошлое. Я считаю, что на этом этапе, я очень благодарна Александру за тот опыт. Я очень благодарна ему за то, какой он в жизни, как он меня поддерживал и какие жизненные уроки он мне дал. И надо просто отпускать. Саша не такой идеальный, как я себе его рисовала, но это прекрасно. Надо благодарить и отпускать.

– А вы бы сейчас пошли бы на проект, если бы знали, что все закончится именно так?

– Конечно. Я выросла очень сильно эмоционально. Я очень сильно выросла, в первую очередь, как человек и как женщина. И это очень важно понимать. Я прошла на проект 20-летней. Сегодня мне 21, и я пережила очень большой трансформационный период в своей жизни, благодаря проекту. Я бы пошла даже без раздумий. Мне впервые понравился так сильно человек и я действительно отдалась этому чувству. Даже боль, которую я прошла, сделала меня сегодня той, кем я являюсь.

Звезда "Холостяка" рассказала, что осталось вне камер (фото: СТБ)

– То есть если бы была возможность что-то переиграть, что-то изменить, вы бы ничего не меняли?

– Нет. Конечно, я бы не набралась тех уроков, если бы не сделала где-то какую-то ошибку. Поэтому я бы ничего не переигрывала.

– Поговорим о закулисье. Что было самым трудным из правил и вообще в участии в проекте именно для вас?

– В начале мне казалось, что это какой-то сюр. Я не понимала, что происходит. Перед тобой постоянно камеры. И сначала это заставляло нервничать. Потому что я понимала, что каждое слово, которое я говорю, оно пишется. Постоянно надо было держать себя, контролировать. Тяжело, если честно. Я очень боялась сказать что-то неправильно.

Но и было то, что осталось вне камер. Много своих приколов. У нас с девочками был свой движ, свой вайб, мы устраивали какие-то посиделки, сблизились. У нас не было телефонов, книг, внешнего мира. Конечно, мы могли иногда звонить родителям и друзьям, но это другое. Очень много классных закадровых моментов. Алина сомелье была на проекте недолго, но мы до сих пор помним ее винные дегустации.

– Вне камер были какие-то ссоры, о которых не знают зрители?

– Девушки ссорились только в камерах. А вне камер они просто игнорировали то, что им не нравится.

– Ваше сердце свободно? Вы готовы к новым отношениям?

– Мое сердце свободно и я готова к новым отношениям, но, возможно, не до конца. Я просто разбираюсь в себе, работаю с психологом. Для начала мне надо все проработать, а потом начинать взрослые отношения.

– А вам писали мужчины, звали на свидание?

– Ну, кто-то пишет. Но это не те люди, с которыми я бы пошла на свидание. Поэтому я не отвечаю.

Юстина на проекте "Холостяк" (фото: СТБ)

– Зрители вас поддержали после церемонии роз?

– Если честно, это вызвало у меня удивление. Столько людей меня поддержали, полюбили. И эта любовь стала для меня опорой, когда я уходила с проекта. Я получила столько комплиментов, столько любви, столько мудрых женщин. И это очень классно.

– В сети активно обсуждается, что не все ожидали, что в финале окажутся именно Инна и Настя. А вы кого видели в финале?

– Я видела в финале себя и Инну. Я не думала, что Настя останется.

– Вы говорите, что видели себя в финале с Инной. При этом вы хорошо общаетесь. Не боялись ли вы, что это может испортить ваши отношения?

– Я очень разграничивала на проекте дружбу и любовь. И это не стало бы для нас преградой, кто бы из нас не выиграл. Все из-за того, что мы пережили очень близкий эмоциональный контакт, когда 24 августа в Киеве были обстрелы. И когда я видела, как этот человек разбудил меня ночью, и едва не выносил меня со второго этажа во время взрывов. Я поняла, что это человек, с которым я буду дружить очень долго. И неважно, кого бы Саша выбрал.

– Иногда участниц обсуждают в контексте искренности и неискренности. Считали ли вы кого-то неискренним именно в кадре?

– Я думаю, что все девушки, какими были за кадром, такими были и в кадре. Просто вопрос в том, все ли были искренними с собой. Это действительно вопрос. Это не то, что какая-то девочка играла особенно камеру, просто есть потерянные души.