Финал "МастерШеф": где и когда смотреть последний выпуск 14 сезона и какие сюрпризы нас ждут

Когда выйдет финал "МастерШеф"

В последнем выпуске четыре участницы сойдутся в поединке друг против друга, чтобы приблизиться к победе. И мы узнаем, кто допустит роковые ошибки, которые будут стоить кубка лучшего кулинара, а кто выберет достойную концепцию последнего меню на проекте.

Когда финал "МастерШеф" (фото: СТБ)

Смотреть финал "МастерШеф" можно будет уже 28 декабря, в 19:00 на СТБ.

"Самые сильные кулинары-аматоры сезона на финишной прямой! Уже в этом выпуске станет известно имя победителя! Перед тем финалистов ждут последние испытания. Участники объединятся в пары, но станут не командой, а настоящими соперниками. Только один кулинар из пары попадет в грандиозный суперфинал", - говорится в анонсе от команды "МастерШеф".

Суперфиналисток будет ждать решающее испытание. Зрители увидят, как подруги Аннет, Кристина и Настя будут выбирать себе конкурентку, и неужели Наталья Никишина уступит сопернице в поединке за право выбора классического блюда.

К тому же на шоу может произойти то, о чем мало кто догадывается. Речь идет о предложении руки и сердца прямо на съемочной площадке.

Что известно о "МастерШеф"

Проект выходит на СТБ с 2011 года. Каждый сезон за победу могут соревноваться как любители, так и профессионалы.

Судьи 14 сезона: