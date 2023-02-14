Фильмы ко Дню влюбленных, которые нужно посмотреть 14 февраля для романтического настроения

Ловелас Антуан уже забыл, когда просыпался в постели один. А еще в очередной раз забыл, как зовут его новую любовницу. Но в этом бурном ритме жизни появляются новые вводные: самолет в Париж, 7 часов полета и обиженная бывшая девушка в соседнем кресле. Теперь они обречены провести время вместе и вспомнить все! Так что пристегните пояса - входим в зону турбулентности и страсти.

Любовь с первого взгляда возможна! Особенно если этих первых взглядов было несколько. Тим унаследовал от отца суперсилу - возвращаться в любой момент своего прошлого. С таким даром можно менять мир, но у парня есть дело поважнее - покорить сердце Мэри. Эта легкая комедия не только о романтике. Она вдохновляет ценить каждую минуту, ведь некоторые моменты можно пережить только раз!

Еще вчера Рафаэль давал всем автографы и вдохновлялся на новые книги своей музой Оливией. Но очередное утро перевернуло все с ног на голову. Теперь он учитель-холостяк, а Оливия - успешная пианистка, которая совсем не узнает своего вчерашнего парня. Получится ли у Рафаэля завоевать ее любовь в параллельном мире? Или все же любовь не дает второго шанса?

Сразу спойлер - по вашей коже пробегут мурашки от этого сюжета. Робер и Диана строили планы на счастливое будущее, путешествовали и ждали ребенка. Но по традиции судьба стремится добавить в радостную жизнь нотку драмы. Неизлечимая болезнь парализует парня - теперь он привязан к кровати и аппарату искусственного дыхания. Казалось бы, конец истории. Но любовь и стремление жить еще удивят вас настоящим чудом!

За жизнью суперзвезды Кэт и ее жениха Бастиана следят миллионы. И вот она стоит на сцене за секунду до объявления об их свадьбе. Догадайтесь, что может произойти: а) Бастиан врывается на коне и делает невероятно-феерическое предложение; б) Кэт узнает об измене и выбирает себе в мужья незнакомца из толпы.

Да, все очевидно - второй вариант! Теперь селебрити и математик из разных социальных миров попытаются выстроить отношения на волне спонтанности.

"Через 3 минуты жду у сарая". Либби не ожидала, что именно так начнется их история любви. И не ожидала, что вообще снова испытает чувство, потому что трагедия с мужем унесла все надежды на счастье. Станет ли ферма в Техасе местом начала новой истории? Или упоминания о прошлом так и не позволят женщине начать новую жизнь?

Около 93% женщин любят ванну при свечах, кофе в постель и умеющего убирать мужчину. Том знает это и выполняет, ведь он - робот. Вот только Альма относится к тем, кто ценит совсем другое и не поддается алгоритмам. Она согласна потерпеть компанию мужчины-гуманоида, чтобы получить деньги за этот эксперимент. Но настоящее вознаграждение еще ждет ее впереди.

Они встретились на танцах и больше не смогли оторвать взгляда друг от друга. Это была бы сказочная история любви, если бы не война двух криминальных банд, к которым принадлежали эти Ромео и Джульетта из трущоб Нью-Йорка. Теперь в обветшалых домах живет не только чувство вражды, но и искренней любви. Какое из них окажется сильнее?

Вдова Сара начала интервью о своем покойном муже довольно прохладно. Ведь Виктор Адельман был талантливым писателем и не всегда лучшим партнером. Но каждое воспоминание все глубже погружало ее в прошлое, превращая рассказ в теплое ностальгическое путешествие по жизни. Целых 45 лет они проходили испытание успехом, изменами и богатством. Усаживайтесь удобнее, эта история затянет вас с головой.