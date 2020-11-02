Філіппіни накрив потужний тайфун: фото і відео руйнівної стихії

У неділю, 1 листопада, найсильніший тайфун в цьому році Гоні обрушився на південь головного острова Філіппін, Лусон. Понад 300 будинків були поховані під вулканічними породами і грязьовими потоками з вулкана Майон.

Дуже сильно постраждала провінція Албай в регіоні Бікол. Штормові нагони обрушилися на деякі прибережні міста, а річки вийшли з берегів і були зруйновані дамби, затопивши кілька сіл в Биколі. Про це повідомляє Reuters.

Тайфун на Філіппінах (фото: twitter.com/inquirerdotnet)

За даними Управління цивільної оборони, усі загиблі та зниклі безвісти знаходяться в Биколі, в тому числі дев'ять - у Албаї.

Тайфун на Філіппінах (фото: twitter.com/inquirerdotnet)

Губернатор Албая Аль-Френсіс Бічара повідомив, що п'ятирічна дитина була змита раптовою повінню. Понад 300 будинків були поховані під уламками вулкана.

Тайфун на Філіппінах (фото: twitter.com/inquirerdotnet)

За повідомленням метеорологів, тайфун Гоні, який досяг категорії супертайфуну і викликав сильні вітри і інтенсивні дощі, послабшав до 125 км/год і тривалих поривів вітру до 170 км/год.

Тайфун на Філіппінах (фото: twitter.com/inquirerdotnet)

У 10 містах немає електрики, через, те що стихія повалила дерева. Більше 390 тисяч осіб шукали притулок в більш безпечних місцях, у тому числі понад 345 тисяч - у центрах евакуації. Це викликає стурбованість з приводу дотримання протоколів охорони здоров'я, пов'язаних з коронавірусом.

Тайфун на Філіппінах (відео: YouTube)

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