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Філатов вступив в полеміку з Кабміном через тарифи на комуналку: що відомо

Автор: Наталія Гурковська

Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував заяву міністра Олега Немчинова, який вважає, що відповідальність за формування тарифів лежить виключно на органах місцевого самоврядування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар Філатова під постом Немчинова в Facebook.

"Іноді краще жувати, ніж говорити. Поки йдуть переговори між АМУ, Конгресом регіональних влад, Кабміном і "Нафтогазом", то краще б Ви помовчали", - порадив мер Дніпра міністру.

При цьому колишній міністр України з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко підтримав позицію Бориса Філатова.

"Такий бред написав міністр Кабміну ... Молодець Борис Філатов. Я не в усьому його шанувальник. Але це місто-мільйонник, місто Дніпро, він потужна фігура в мерському середовищі ... В цій ситуації я беззастережно довіряю більше міському голові (Борису Філатову, - ред.)", - сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" екс-міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко.

Як повідомлялось, місцевим органам влади передано право встановлювати тарифи на опалення. Вони також будуть затверджувати плани розвитку виробників і постачальників теплової енергії.

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Борис Філатов