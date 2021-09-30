Філатов вступив в полеміку з Кабміном через тарифи на комуналку: що відомо

"Іноді краще жувати, ніж говорити. Поки йдуть переговори між АМУ, Конгресом регіональних влад, Кабміном і "Нафтогазом", то краще б Ви помовчали", - порадив мер Дніпра міністру.

При цьому колишній міністр України з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко підтримав позицію Бориса Філатова.

"Такий бред написав міністр Кабміну ... Молодець Борис Філатов. Я не в усьому його шанувальник. Але це місто-мільйонник, місто Дніпро, він потужна фігура в мерському середовищі ... В цій ситуації я беззастережно довіряю більше міському голові (Борису Філатову, - ред.)", - сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" екс-міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко.