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Філатов: за весь час війни лише Дніпро передав на потреби фронту 300 авто

Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Територіальна громада Дніпра за підтримки благодійної організації "Благодійний фонд "ТАПС" передала на фронт чергову партію машин для військових.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

"За весь час війни лише один Дніпро передав на потреби фронту 300 авто. І ми не зупинятимемося на цьому - робитимемо передачі й надалі. Сьогодні невеличка подія, та впевнений, хлопцям сподобається. Бажаю лише одного - бити ворога із потрійними зусиллями", - сказав Філатов.

Машини купували в Європі, з них лише одна була у вжитку, нині її переобладнали. Решта автівок - нові. Їх перефарбували у темно-зелений колір.

Цю партію автівок купували в Європі - коштом приватних інвесторів, зібраних благодійною організацією благодійним фондом. Нині цей фонд співпрацює з багатьма країнами по всьому світу - найбільше із США, Німеччиною та Польщею. Водночас багато українських підприємців також роблять донати.

"Фонд "ТAPS-Україна" відомий міжнародній спільноті. Багато в чому - завдяки Борису Філатову, який постійно спілкується з багатьма посольствами. Донатів багато. Зокрема зараз ми завдячуємо Олександру Дитятковському, який перерахував кошти саме для цих авто. Щоб наші хлопці якнайшвидше перемогли. Ми всі дуже чекаємо на Перемогу нашої України", - сказала голова Координаційного штабу волонтерів Дніпра Юлія Дмитрова.

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Борис ФілатовДніпро