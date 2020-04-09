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Філарет зробив нову заяву про коронавірус і сказав, коли пандемія закінчиться

STYLERКоронавірус    09.04.2020 - 14:22
Філарет зробив нову заяву про коронавірус і сказав, коли пандемія закінчиться
Філарет знову висловився про коронавірус (фото: РБК-Україна)

Філарет розповів, хто винен у епідемії коронавірусу в Україні та світі

У тому, що коронавірус вирує в Україні та світі, забираючи тисячі життів, винні усі люди-грішники. Таку заяву під час одного зі своїх служінь зробив патріарх Філарет, який не так давно звинувачував у появі COVID-19 представників ЛГБТ-спільноти.

"Всі ми говоримо про карантин, але мало хто говорить, чому трапилась ця епідемія? Чому? Тому, що згрішили, весь світ згрішив, став не на ту дорогу. І тому Господь Милосердний і карає нас. Карає для чого? Щоб ми не грішили, щоб відмовились від попередніх гріхів, які звершували", - сказав Філарет.

При цьому він назвав умову, за якої коронавірус припинить поширюватися світом.

"Покаємось - миттєво все стане на свої місця, бо у Бога все можливо. Він сказав сліпому "прозри" - і прозрів. Сказав мертвому Лазарю, який смердів, "іди" - той став і пішов. Отакий наш Бог. Довго терпить, а коли карає, то жорстоко карає. Так, що Його покарання доходять не тільки до тіла, а доходять до самої глибини душі", - зауважив церковнослужитель.

Додамо, що Філарет при цьому закликав усіх дотримуватися карантину.

"Всі міри, які приймає держава по відношенню до забезпечення нерозповсюдження цієї епідемії, виконувати треба, і ретельно треба виконувати, але дивитись на головне - каятись у гріхах. Покаємось - миттєво Господь припинить всякі хвороби і всякі епідемії. Йому слава навіки віків", - сказав священник.

Раніше ми писали про те, що в Києві натовп з дітьми прийшов в церкву не зважаючи на карантин.

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