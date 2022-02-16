Лютнева повня поставить під удар ці знаки Зодіаку: хто в небезпеці

Гороскоп на лютий 2022 розповість, яким знакам Зодіаку слід бути обережними під час останнього зимового повного місяця, який відбудеться 16-го числа о 18:58 за київським часом. Чого ж цим представникам зодіакального кола потрібно побоюватися?

Овен

У вас всередині почне потихеньку стискатися якась невидима пружина. Ні оточуючі, ні сам Овен можуть цього навіть не помічати, а коли помітять, буде вже пізно. Адже якщо ця пружина зірветься, мало не здасться нікому! Цей час буде наповнений подіями, які можуть спровокувати у Овна спалах раптового гніву.

Рак

Цей день може піти шкереберть для представників знака. Особливо Раку слід уникати фінансових і майнових спорів, в тому числі судових. Емоцій буде багато, а ось толку, на жаль, немає. Краще вже переключити свою енергію на любовні ігри: тут є всі шанси домогтися відмінних результатів.

Діва

Астрологи кажуть, що під час повного місяця ви будете нагадувати "оголений провід". Хоча оточуючим і навіть самій Діві завтра може здатися, що вона - сама спокій і миролюбність, проте тим несподіваніше буде раптовий напад роздратування.