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Лютнева повня поставить під удар ці знаки Зодіаку: хто в небезпеці

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Середа 16 лютого 2022 05:52
Лютнева повня поставить під удар ці знаки Зодіаку: хто в небезпеці Фото: Гороскоп на лютий 2022 (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на лютий 2022 розповість, яким знакам Зодіаку слід бути обережними під час останнього зимового повного місяця, який відбудеться 16-го числа о 18:58 за київським часом. Чого ж цим представникам зодіакального кола потрібно побоюватися?

Про це пише 1001goroskop.

Овен

У вас всередині почне потихеньку стискатися якась невидима пружина. Ні оточуючі, ні сам Овен можуть цього навіть не помічати, а коли помітять, буде вже пізно. Адже якщо ця пружина зірветься, мало не здасться нікому! Цей час буде наповнений подіями, які можуть спровокувати у Овна спалах раптового гніву.

Рак

Цей день може піти шкереберть для представників знака. Особливо Раку слід уникати фінансових і майнових спорів, в тому числі судових. Емоцій буде багато, а ось толку, на жаль, немає. Краще вже переключити свою енергію на любовні ігри: тут є всі шанси домогтися відмінних результатів.

Діва

Астрологи кажуть, що під час повного місяця ви будете нагадувати "оголений провід". Хоча оточуючим і навіть самій Діві завтра може здатися, що вона - сама спокій і миролюбність, проте тим несподіваніше буде раптовий напад роздратування.

Раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, які вважаються по праву найкращими коханцями.

Також ми писали, яким знакам Зодіаку в березні 2022 Павло Глоба прогнозує великі зміни.

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